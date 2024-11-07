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Крупнейший в России производитель индейки ограничил поставки в магазины

Производитель индейки «Дамате» сократил поставки в российские магазины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Группа «Дамате», являющаяся крупнейшим в России производителем индейки, предупредила торговые сети о сокращении поставок продукта до 19 января 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

В компании заявили, что на площадке откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области была повреждена система обеспечения микроклимата, в связи с чем 11 сентября ее вывели из эксплуатации. Поголовье переместили на досрочную переработку.

После приостановки работы площадки группа решила сократить объем выпуска охлажденного мяса в четвертом квартале. Из-за этого компания ограничит подключение новых партнеров, расширение рынка сбыта и проведение промоакций.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращение поставок может привести к снижению производства примерно на 30% от прошлогоднего объема. По итогам 2023 года «Индюшкин двор» выпустил 54,3 тысячи тонн индейки.

В конце октября крупнейшие производители сливочного масла начали информировать федеральные торговые сети о приостановке производства или снижении объемов поставок продукции. Это затрагивает такие бренды, как «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское».

Ранее Евросоюз неожиданно сократил поставки виски в Россию.

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