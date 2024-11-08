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В России заявили о возможном дефиците дворников этой зимой

Депутат Разворотнева: дефицит дворников ожидается в России этой зимой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В российских регионах этой зимой ожидается дефицит дворников. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, мигранты не помогут разрешить эту проблему, потому что они отдают предпочтение более прибыльным профессиям. Например, идут работать курьерами, зарплата которого в разы выше.

«Кроме того, сейчас достаточно серьезно идет вымывание из ЖКХ сотрудников в связи с увеличением спроса на предприятиях ОПК, на СВО многие ушли», — отметила Разворотнева.

Эксперты сервиса hh.ru до этого назвали самые дефицитные профессии в Санкт-Петербурге. По информации рекрутингового сервиса, в среднем на одну вакансию дворника в Северной столице приходится один соискатель. При этом зарплата дворников в Санкт-Петербурге выросла с прошлого года на 18% и достигала 45 тысяч рублей.

Второе и третье место занимают продавец-кассир и автомеханик соответственно. Там 1,1 и 1,5 соискателя приходятся на одну вакансию. Зарплата работников данных сфер за год выросла на 25% и 20% соответственно.

Ранее были названы самые дефицитные профессии в России.

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