Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Санкт-Петербурге

Эксперты сервиса hh.ru назвали самые дефицитные профессии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации рекрутингового сервиса, в среднем на одну вакансию дворника в Северной столице приходится один соискатель. При этом зарплата дворников в Санкт-Петербурге выросла с прошлого года на 18% и достигал 45 тысяч рублей.

Второе и третье место занимают продавец-кассир и автомеханик соответственно. Там 1,1 и 1,5 соискателя приходятся на одну вакансию. Зарплата работников данных сфер за год выросла на 25% и 20% соответственно.

Специалисты hh.ru назвали одной из причин дефицита кадров на данные вакансии «негативные демографические процессы в стране».

До этого в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru сообщали, что самую низкую среднюю зарплату в России в октябре предлагают дворникам (34,3 тыс. рублей).

Ранее Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет.