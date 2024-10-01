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Названы самые дефицитные профессии в России

РИА: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Дворники стали самой дефицитной профессией в России. Индекс активных резюме на одну вакансию составляет всего 0,9. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы для рекрутинга hh.ru.

При этом среднее зарплатное предложение дворникам за последний год выросло на 24% и достигло 31,1 тыс. рублей в месяц.

Также в стране фиксируется острая нехватка токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — индекс активных резюме на вакансию составил 1. Медианная зарплата этим специалистам за год выросла на треть, достигнув 140,8 тыс. рублей.

Дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне — индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2.

К самым дефицитным профессиям в РФ сегодня также относятся администраторы магазина, автослесари и автомеханики, фармацевты-провизоры, слесари и сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.

За последний год число вакансий рабочим и представителям массового найма с зарплатным предложением от 100 тыс. рублей заметно увеличилось. Прирост составил 15%.

Ранее в Госдуме назвали способ покончить с дефицитом кадров в российских школах.

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