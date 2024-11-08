Россияне из регионов стали в 1,5 раза реже брать ипотеку

По итогам июля — сентября выдача ипотеки в российских регионах сократилась на 53% относительно второго квартала, до 79 тыс. кредитов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные KEY CAPITAL.

Для сравнения: за период с апреля по июнь в регионах было зафиксировано 166 тыс. ипотечных сделок.

Сильнее всего упал спрос на строящееся жилье. Просадка составила 67% по сравнению с июнем — последним месяцем перед завершением ряда льготных ипотечных программ.

Регионом-лидером по падению спроса на недвижимость стала Республика Тыва. Число сделок рухнуло на 84%. Далее идут Рязанская (-78%), Пензенская (-77%), Курская (-76%) и Тверская области (-75%).

«С учетом таких резких колебаний спроса, мы ожидаем новые точечные программы поддержки для тех регионов или групп населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке», — спрогнозировали аналитики KEY CAPITAL.

Согласно последним опросам, более 80% россиян предпочли бы покупку квартиры аренде. Планы по приобретению собственного жилья приходится откладывать из-за высоких ставок.

Ранее стало известно, сколько россияне переплачивают за ипотеку.