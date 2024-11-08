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В России взлетели цены на молоко

«Известия»: бутылка молока за год подорожала почти на 15%

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Стоимость бутылки молока объемом 900 мл за последний год выросла в среднем на 14,7%, до 86,6 рубля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Ценозавр».

Цены оставались стабильными в начале 2024 года, однако в последние несколько месяцев начали стремительно расти. Так, с начала осени молоко в российских магазинах подорожало на 8,9%.

Среди основных причин скачка цен на молоко — рост себестоимости производства (+24% за два года) и переработки (+15-18%), а также увеличение затрат на корма, энергию, обслуживание оборудования и зарплаты сотрудникам.

Вместе с молоком подорожала вся молочная продукция. Сильнее всего выросли цены на сливочное масло — на порядка 25%. Сыры стали дороже в среднем на 16,5%, сметана — на 15,3%, сливки — на 8,8%. Самым стабильным оказался творог. Его стоимость за год выросла на 6,2%.

Несмотря на рост цен, россияне стали чаще покупать молочные продукты. Согласно прогнозам, по итогам года потребление вырастет примерно на 5%. Эксперты связывают повышенный спрос на молочную продукцию с ростом доходов населения.

Ранее экономист предрек скачок цен на продукты до 20% в 2025 году.

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