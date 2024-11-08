Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шри-Ланке могут отозвать соглашение о передаче аэропорта Индии и России

Британская газета сообщила, что Шри-Ланка может прервать передачу аэропорта РФ

close
Shutterstock

Новое правительство Шри-Ланки может прервать передачу контроля над аэропортом «Маттала Раджапакса» российским и индийским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.

По данным издания, решение предыдущего правительства может быть отменено из-за того, что новые власти страны не готовы выдать лицензию на него из-за правовых барьеров. Воздушная гавань должна была перейти в распоряжение индийской компании Shaurya Aeronautics Pvt Ltd и российской управляющей компании «Аэропорты регионов». Журналисты отметили, что договор предусматривал аренду на срок в 99 лет.

Новое правительство Шри-Ланки примет соответствующее решение только после выборов, которые пройдут в стране 14 ноября. На данный момент распоряжаться деятельностью аэропорта может только принадлежащая государству компания Airport and Aviation Services.

1 мая власти Шри-Ланки приняли решение продлить режим оформления бесплатных виз для граждан России, которые посещают островное государство в туристических целях. Посольство РФ уже получило ноту о продлении режима. Правительство страны не уточнило, станет ли этот проект постоянным, однако в этот раз конкретного срока завершения у него нет.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что Россия получила в управление аэропорт в Шри-Ланке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами