В Шри-Ланке могут отозвать соглашение о передаче аэропорта Индии и России

Новое правительство Шри-Ланки может прервать передачу контроля над аэропортом «Маттала Раджапакса» российским и индийским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.

По данным издания, решение предыдущего правительства может быть отменено из-за того, что новые власти страны не готовы выдать лицензию на него из-за правовых барьеров. Воздушная гавань должна была перейти в распоряжение индийской компании Shaurya Aeronautics Pvt Ltd и российской управляющей компании «Аэропорты регионов». Журналисты отметили, что договор предусматривал аренду на срок в 99 лет.

Новое правительство Шри-Ланки примет соответствующее решение только после выборов, которые пройдут в стране 14 ноября. На данный момент распоряжаться деятельностью аэропорта может только принадлежащая государству компания Airport and Aviation Services.

1 мая власти Шри-Ланки приняли решение продлить режим оформления бесплатных виз для граждан России, которые посещают островное государство в туристических целях. Посольство РФ уже получило ноту о продлении режима. Правительство страны не уточнило, станет ли этот проект постоянным, однако в этот раз конкретного срока завершения у него нет.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что Россия получила в управление аэропорт в Шри-Ланке.