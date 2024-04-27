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Авиаэксперт назвал выгоды от передачи в управление РФ аэропорта на Шри-Ланке

Авиаэксперт Гусаров: управление аэропортом на Шри-Ланке принесет пользу РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Передача России управления аэропортом Маттала Раджапакса на Шри-Ланке выгодна для обеих сторон. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, данный договор демонстрирует отечественным фирмам благоприятный инвестиционный климат острова.

«Для Шри-Ланки достигнутые договоренности также крайне выгодны. Государства часто привлекают зарубежные компании для руководства своими аэропортами. <...> Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», — отметил Гусаров.

Он добавил, что компания «Аэропорты Регионов» имеет большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересована в расширении бизнеса в других странах.

До этого сообщалось, что власти Шри-Ланки приняли решение передать управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на 30 лет.

В апреле стало известно, что на Шри-Ланке с участием группы компаний «Дело» может быть создан транспортный хаб для международной торговли и трансшипмента. Соответствующий проект был представлен в Санкт-Петербурге в ходе международной конференции по безопасности.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявил, что республика может стать членом БРИКС в ближайшее время.

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