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Поставки российского чугуна за рубеж обвалились из-за санкций

MMI: экспорт чугуна из России по итогам года упадет на 19,4% из-за санкций

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Shutterstock

Поставки чугуна из России на внешний рынок по итогам года упадут на 19,4% по сравнению с 2023-м, считают аналитики отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). С прогнозом ознакомилось издание «Ведомости».

Основная причина такой внушительной просадки в экспорте металла — санкции Запада. Европа ограничила поставки с помощью квот, а США еще в марте прошлого года ввели заградительные пошлины. Также негативно на экспорте сказывается вынужденный ремонт ряда доменных производств.

Ситуация не улучшилась даже после решения правительства РФ об отмене курсовой экспортной пошлины на чугун и отдельные виды проката с октября до конца года. Поставки все равно продолжили падать.

В сентябре США впервые с августа 2023 года импортировали алюминий из России. Речь идет о 798 тоннах необработанного алюминия на $1,9 млн.

Ранее российские власти пообещали снизить налоги производителям металлов для электроники и космоса.

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