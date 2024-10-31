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Производителям металлов для высокотехнологичных отраслей уменьшат налоги

Правительство снизит налоги производителям металлов для электроники и космоса

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабмин анонсировал снижение налогообложения для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Законопроект позволит компаниям уменьшить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых, которые применяются в электронике, электротехнике, металлургии, машиностроении, медицине и в космической сфере.

«Такие производители будут применять единую ставку НДПИ 6%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что определение налоговой базы станет «более прозрачным», она будет пропорциональна мировым ценам на металлы.

«Благодаря предложенным мерам в распоряжении производителей останется дополнительно 250 млн рублей в год», — отметил Мишустин.

29 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает обремененных жилищным кредитом россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее социологи заявили о поддержке россиянами налоговых изменений.

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