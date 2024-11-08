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Стало известно, сколько заблокированных Западом активов удалось вернуть россиянам

ЦБ: россиянам разблокировали 27,4 млрд рублей в паевых инвестфондах

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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Россияне получили доступ к части заблокированных Западом активов на общую сумму 27,4 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

Этого удалось добиться за счет выделения замороженных активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А). По итогам первой волны от заблокированных активов был освобожден 21 фонд. В результате 178,5 тыс. человек получили доступ к своим активам.

В рамках второй волны планируется добиться разблокировки активов в еще 34 ПИФ.

Летом прошлого года Банк России оценивал общую стоимость заблокированных в ПИФ иностранных активов россиян в 154,2 млрд рублей.

Между тем иностранцы, несмотря на ограничения, продолжают вкладываться в ценные бумаги российских компаний. Зарубежные инвесторы надеются получить сверхприбыль после завершения российско-украинского конфликта и снятия санкций с РФ.

Ранее был назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии.

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