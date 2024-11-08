К структуре Потанина подали иск из-за земли в Подмосковье

Министерство имущественных дел Московской области потребовало суд изъять у подконтрольной холдингу «Интеррос» компании «Армада» почти 120 га в Клинском районе. Об этом сообщило РБК.

Заседание по делу пройдет в середине декабря. Предметом спора стал земельный участок на территории сельского поселения Нудольское на северо-западе Московской области, который имеет статус земли сельскохозяйственного назначения.

Чем обосновано требование ведомства, в иске не раскрывается. В нем лишь говорится, что в дело поступили запрошенные документы от Роскадастра, а также отзыв от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, отмечает издание.

По данным ЕГРЮЛ, основными собственниками «Армады» выступают четыре компании, три из которых принадлежат холдингу «Интеррос», специализирующемуся на проектах в сегментах горной добычи и металлургии, строительства, туризма, фармацевтики и других отраслях. Его основным владельцем является миллиардер Владимир Потанин.

В «Интерросе» РБК заявили, что не занимаются управлением земельными участками, а «инвестируют в некоторые компании на рынке».

В мае этого года Арбитражный суд Московской области постановил изъять у холдинга «Интеррос» участок под Клином по иску Рослесхоза, который заявил, что земля используется с нарушением закона.

Ранее «Русал» расширил иск к Потанину.