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Поставки обуви из-за границы заметно сократились

ЦРПТ: за девять месяцев поставки обуви в Россию упали на 11,2%

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Shutterstock/Mariia Korneeva

По итогам января — сентября поставки обуви из-за рубежа на российский рынок сократились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего за девять месяцев в страну было ввезено 261,6 млн пар. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ.

Заметная просадка произошла в третьем квартале. За период с июля по сентябрь поставки обуви из-за границы снизились на 9,7%, до 96,1 млн пар. Сильнее всего сократился ввоз сапог — на 41,6%, до 13,5 млн пар. Импорт кроссовок, напротив, вырос на 19,9%.

Эксперты объясняют падение поставок проблемами с оплатой контрагентам.

Согласно прогнозам участников рынка, в ближайшем будущем тенденция к снижению импорта обуви сохранится. Так, в 2025 году ожидается сокращение закупок на 10% от текущих показателей.

В третьем квартале в России зафиксировали взлет продаж спортивной обуви. Покупки выросли в 1,5-2 раза.

Ранее секонд-хенды начали терять популярность в РФ.

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