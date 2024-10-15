Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Секонд-хенды теряют популярность в России

«Чек Индекс»: рост доходов снизил интерес к подержанной одежде у россиян

close
Егор Еремов/РИА «Новости»

Продажи одежды и обуви в магазинах секонд-хенд в России значительно снизились. Об этом сообщается в исследовании компании «Чек Индекс» .

По данным экспертов, количество покупок в этом сегменте упало на 19% за период с января по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас этот сектор переходит в узкую нишу в связи с ростом реальных располагаемых доходов граждан и предпочтением потребителем новой одежды», — отмечают аналитики.

При этом средний чек покупки в секонд-хенде вырос на 14%, достигнув 794 рублей. Эксперты связывают снижение продаж с общим падением спроса на одежду и обувь из-за теплой погоды в европейской части России, а также с переходом покупателей на онлайн-площадки.

До этого россиянам рассказали , как можно экономить на еде. Эксперт Ольга Матвеева предложила планировать рацион заранее, составлять списки покупок и использовать кешбэк-сервисы. Она также посоветовала делать оптовые закупки и заготовки из сезонных продуктов для дополнительной экономии.

Ранее эксперт посоветовала россиянам сократить расходы

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами