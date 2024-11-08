Бразилия в октябре нарастила экспорт в Россию

Бразилия в октябре поставила в Россию товаров на максимальные с февраля 2022 года $216 млн, а общий объем торговли вновь перешел к росту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

В публикации отмечается, что также увеличились продажи российских товаров в Бразилию — на 9% за месяц и на четверть за год — до $1,05 млрд.

Подчеркивается, что в результате объем двусторонней торговли в октябре увеличился до $1,3 млрд против $1,1 млрд в сентябре и $938 млн за такой же период прошлого года.

В октябре сообщалось, что Бразилия по итогам сентября поставила в Россию кофейные зерна на рекордные $27,7 млн.

Объем поставок в прошлом месяце на треть превысил значение за август. В годовом выражении латиноамериканская страна нарастила экспорт в РФ почти вдвое.

В физическом плане поставки кофейных зерен подскочили на 29% месяц к месяцу и на 34% по сравнению с прошлым сентябрем, достигнув 6,3 тыс. тонн.

Средняя стоимость продукции для российских импортеров за последний год выросла на 45%. В сентябре закупки осуществлялись по $439,2 за тонну.

Ранее поставки мяса из Бразилии в Россию достигли максимума с 2017 года.