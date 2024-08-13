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Поставки мяса из Бразилии в Россию достигли максимума с 2017 года

Бразилия в июле нарастила поставки мяса в РФ до рекордных за семь лет $59,5 млн

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Бразилия в июле нарастила экспорт мяса в Россию в 2,2 раза в месячном выражении, до $59,5 млн. Показатель является рекордным с ноября 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

РФ за прошлый месяц увеличила закупки мяса крупного рогатого скота из Бразилии в 1,5 раза, до $32,1 млн. Импорт свинины подскочил в 2,1 раза и составил $888,7 тыс. Сильнее всего выросли поставки субпродуктов из птицы — в 8 раз, до $20,2 млн. Поставки субпродуктов из остального мяса увеличились в 2,3 раза, до $6,3 млн.

Всего в июле Бразилия поставила на мировой рынок мяса на $2,25 млрд (+19%). Это максимальный объем экспорта для страны с сентября 2022 года.

Ключевым рынком сбыта бразильского мяса является Китай. В июле КНР нарастила закупки на треть, до $723,3 млн. На втором месте ОАЭ. По итогам прошлого месяца Эмираты приобрели у Бразилии мяса на $135,8 млн (+7%). Топ-3 замыкает Япония с объемом импорта в $128,1 млн (+40%).

До этого сообщалось, что экспорт из России в Бразилию третий месяц подряд превысил $1 млрд.

Ранее РФ резко сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею.

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