Бразилия рекордно нарастила поставки кофе в Россию

Бразилия по итогам сентября поставила в Россию кофейные зерна на рекордные $27,7 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Объем поставок в прошлом месяце на треть превысил значение за август. В годовом выражении латиноамериканская страна нарастила экспорт в РФ почти вдвое.

В физическом плане поставки кофейных зерен по направлению подскочили на 29% месяц к месяцу и на 34% по сравнению с прошлым сентябрем, достигнув 6,3 тыс. тонн.

Средняя стоимость продукции для российских импортеров за последний год выросла на 45%. В сентябре закупки осуществлялись по $439,2 за тонну.

За первые пять месяцев этого года продажи кофе с собой в России выросли на 22% год к году, до 11,887 млн стаканов. Согласно опросу, 37% россиян пьют кофе для удовольствия, еще около трети — ради ощущения стабильности. Многие также отмечали, что кофе помогает им сосредоточиться.

Ранее россиянам пообещали, что они не заметят неурожай кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году.