Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бразилия рекордно нарастила поставки кофе в Россию

Бразилия в сентябре поставила в РФ кофейные зерна на рекордные $27,7 млн

close
Freepik.com

Бразилия по итогам сентября поставила в Россию кофейные зерна на рекордные $27,7 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Объем поставок в прошлом месяце на треть превысил значение за август. В годовом выражении латиноамериканская страна нарастила экспорт в РФ почти вдвое.

В физическом плане поставки кофейных зерен по направлению подскочили на 29% месяц к месяцу и на 34% по сравнению с прошлым сентябрем, достигнув 6,3 тыс. тонн.

Средняя стоимость продукции для российских импортеров за последний год выросла на 45%. В сентябре закупки осуществлялись по $439,2 за тонну.

За первые пять месяцев этого года продажи кофе с собой в России выросли на 22% год к году, до 11,887 млн стаканов. Согласно опросу, 37% россиян пьют кофе для удовольствия, еще около трети — ради ощущения стабильности. Многие также отмечали, что кофе помогает им сосредоточиться.

Ранее россиянам пообещали, что они не заметят неурожай кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами