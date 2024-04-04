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«Мегамаркет» займет торговые площади магазинов IKEA в России

«Мегамаркет» займет все площади магазинов IKEA в торговых центрах «Мега»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде освободившейся после ухода из России IKEA торговой площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Речь идет о всех площадях IKEA в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью 400 743 квадратных метров.

IKEA приостановила продажи в России в марте 2022 года из-за конфликта на Украине. В июне она объявила о сокращениях в стране и продаже местных фабрик. Группа Газпромбанк выкупила сеть ТЦ «Мега» у Ingka Centres. Сообщалось также, что IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус».

В феврале 2024 года стало известно, что российские фирмы и бизнесмены наладили параллельный импорт товаров IKEA.

В начале марта сообщалось, что маркетплейс «Мегамаркет» запустил продажи автомобилей отечественных и зарубежных марок.

2 апреля Telegram-канал NN обратил внимание, что на российских маркетплейсах подорожала ввозимая из-за границы электроника.

Ранее в Сбере анонсировали масштабное обновление программы лояльности.

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