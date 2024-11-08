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Названы три риска при аренде квартиры

Брокер Ракута: мошенники просят предоплаты от жильцов за фиктивные квартиры

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Арендаторы жилья часто сталкиваются с тремя рисками, особенно на фоне участившихся случаев мошенничества. Во-первых, аферисты используют уловки, чтобы незаконно завладеть средствами жильцов. Среди популярных схем — предоплата за квартиру, доступ к которой фактически невозможен. Об этом «Газете.Ru» сказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам брокера, мошенники часто предлагают арендаторам «выгодные условия» и показывают недвижимость, имея ключи от объекта. Арендатор, уверенный в надежности сделки, переводит средства и ожидает заселения, однако впоследствии обнаруживает, что доступ к жилью закрыт, а владелец оказался фиктивным.

Ракута также отметил важность фиксации состояния квартиры перед въездом.

«Второй риск: арендаторы могут столкнуться с проблемами возврата депозита, если арендодатель будет настаивать на том, что имущество было повреждено. Фото- и видеосъемка помогут избежать подобных ситуаций», — отметил эксперт.

Кроме того, Ракута рекомендовал арендатору уточнять в договоре условия повышения арендной ставки и обязательства собственника о предварительном уведомлении об изменениях, будь то продажа жилья или необходимость освободить помещение. По словам брокера, третий риск — арендаторы иногда проводят за свой счет улучшения в квартире, после чего сталкиваются с повышением арендной ставки со стороны арендодателя.

Чтобы избежать подобных рисков, лучше обратиться к специалисту, который проверит договор аренды и проконсультирует по юридическим вопросам, подытожил Ракута.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в октябре 2024 года средняя цена съемных квартир в мегаполисах России составила чуть более 39 тыс. рублей (+30% за год).

Ранее стало известно, что отпугивает покупателей элитного жилья.

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