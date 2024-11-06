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Аренда квартир в России подорожала на треть за год

Омск и Воронеж в октябре стали лидерами по доступности аренды жилья

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

По итогам октября 2024 года средняя цена аренды квартир в мегаполисах России составила чуть более 39 тыс. рублей (+30% за год). Самые дешевые варианты съемного жилья предлагались в Омске и Воронеже. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Средний бюджет съемного жилья по итогам октября в этих мегаполисах составил около 25 тыс. рублей. Также относительно невысокие медианные ставки наблюдались в Красноярске — чуть менее 27 тыс. рублей, Уфе — порядка 28 тыс. рублей и Челябинске — 30 тыс. рублей.

Самые высокие медианные ставки долгосрочной аренды традиционно отмечались в Москве — более 105 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 50 тыс. рублей и Казани — свыше 46 тыс. рублей.

За год в городах-миллионниках подорожали все форматы съемных квартир. Студии выросли в цене на 24% (до 31 тыс. руб.) относительно октября 2023 года, однокомнатные квартиры подорожали на 36,1% (34 тыс. руб.), двухкомнатные — на 26,3% (44 тыс. руб.), а трехкомнатные квартиры — на 18,5% (60 тыс. руб.).

Исследование было проведено в ноябре.

Ранее стало известно, что отпугивает покупателей элитного жилья.

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