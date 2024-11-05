Стало известно, что отпугивает покупателей элитного жилья

Главным «красным флагом» для покупателей элитного жилья стала близость соседних домов — ее отметили 62% опрошенных, уточнив, что в этом случае сделка не состоится. Об этом говорится в исследовании компании Rariteco (есть у «Газеты.Ru»).

Директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова подчеркнула, что «покупатели элитного жилья ценят приватность и ощущение простора, а близкое соседство с другими зданиями нарушает эти ожидания».

Второй «красный флаг» — недостаток звукоизоляции, который снижает уровень комфорта. Такой минус назвали 55% покупателей элитных квартир.

На третьем месте среди факторов отказа от покупки находится непривлекательный вид из окон (45% респондентов). Исследование показало, что вид на промзону или автомагистраль значительно снижает привлекательность квартиры. Недостаток естественного освещения (38% опрошенных) и неудобная планировка (33%) тоже становятся «красными флагами» для богатых покупателей.

Среди других причин отказа названы проблемы с парковкой (27%), шумное соседство (22%), сомнительная репутация застройщика (18%), несоответствие заявленной цене (15%) и отсутствие системы «умный дом» (12% опрошенных).

Исследование было проведено в октябре.

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