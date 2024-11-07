Названы причины нехватки роботов на производстве в России

Замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов в рамках Русского экономического форума в Челябинске заявил, что в слишком низком внедрении роботов на российских предприятиях нужно винить не отсутствие самих разработок, а «ментальность руководителей предприятий». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что власти хотят переломить ситуацию и запускают программу аудита. То есть завод может посетить команда аудиторов для осмотра производства. После этого до руководства донесут, где можно использовать робота вместо человека.

Львов добавил, что сегодня руководству предприятий проще найти на рынке трех рабочих, чем внедрить на производство робота.

До этого «АвтоВАЗ» показал на видео процесс сборки удлиненного седана Lada Aura. На кадрах виден неокрашенный кузов на роботизированной линии сварки, затем его погружают в ванну с грунтовкой для катафорезного грунтования и отправляют в цех окраски, где роботы наносят на кузов лакокрасочное покрытие.

Ранее эксперты назвали причину низкой автоматизации российских предприятий.