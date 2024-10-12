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Процесс сборки Lada Aura сняли на видео

«АвтоВАЗ» показал на видео процесс производства Lada Aura

«АвтоВАЗ» показал на видео процесс сборки удлиненного седана Lada Aura. Видеоролик размещен в паблике «На заводе» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах виден неокрашенный кузов на роботизированной линии сварки, затем его погружают в ванну с грунтовкой для катафорезного грунтования и отправляют в цех окраски, где роботы наносят на кузов лакокрасочное покрытие. На видео показана окраска седана в черный цвет. После этого автомобили поступают в сборочный цех, где проходят по конвейеру вместе с седанами и универсалами Lada Vesta.

На видео также запечатлен момент выезда с конвейера готовой Lada Aura черного цвета с надписью «первая серийная» по борту.

Старт серийному производству Lada Aura в Тольятти дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

«АвтоВАЗ» объявил, что базовая версия Lada Aura, созданной на платформе Lada Vesta, будет продаваться в России по цене от 2,6 млн рублей. Цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован всплеск спроса на премиальные машины.

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