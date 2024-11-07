Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили отменить ограничения по времени продажи российского вина

Титов призвал снять ограничения по времени продажи для российского вина

close
Depositphotos

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил отменить ограничения по времени продажи отечественного вина. С соответствующим заявлением он выступил на Российском винодельческом форуме, сообщает РИА Новости.

Участники мероприятия обсудили планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только два часа в день.

«Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию. — «Газета.Ru»)», — сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселеву и другим участникам дискуссии.

В свою очередь Киселев заявил, что согласен с данным предложением. По его словам, ассоциация сформулирует позицию по этому поводу и ее озвучит.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням и праздничным дням. С момента принятия закона жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также в выходные и некоторые праздники: новогодние каникулы, День защитника Отечества, 8 Марта и День Победы.

В свою очередь, 1 сентября, 1 Мая, в День российского студенчества, День защиты детей и День России продажа спиртного будет запрещена полностью. Кроме того, алкоголь нельзя будет приобрести в день последнего звонка и день выдачи аттестатов. При этом в барах, ресторанах и гостиницах покупать напитки можно будет в обычном режиме.

В случае поддержки инициативы региональной Думой новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что такое решение является необходимым, поскольку за год рост заболеваемости алкоголизмом в регионе вырос на 30%, а в федеральном рейтинге трезвости Вологодчина занимает «позорное» 71 место.

Ранее российский губернатор назвал «либеральным» запрет продавать алкоголь 22 часа в сутки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами