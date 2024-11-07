В РФ предложили отменить ограничения по времени продажи российского вина

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, основной владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил отменить ограничения по времени продажи отечественного вина. С соответствующим заявлением он выступил на Российском винодельческом форуме, сообщает РИА Новости.

Участники мероприятия обсудили планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только два часа в день.

«Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию. — «Газета.Ru»)», — сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселеву и другим участникам дискуссии.

В свою очередь Киселев заявил, что согласен с данным предложением. По его словам, ассоциация сформулирует позицию по этому поводу и ее озвучит.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням и праздничным дням. С момента принятия закона жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также в выходные и некоторые праздники: новогодние каникулы, День защитника Отечества, 8 Марта и День Победы.

В свою очередь, 1 сентября, 1 Мая, в День российского студенчества, День защиты детей и День России продажа спиртного будет запрещена полностью. Кроме того, алкоголь нельзя будет приобрести в день последнего звонка и день выдачи аттестатов. При этом в барах, ресторанах и гостиницах покупать напитки можно будет в обычном режиме.

В случае поддержки инициативы региональной Думой новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что такое решение является необходимым, поскольку за год рост заболеваемости алкоголизмом в регионе вырос на 30%, а в федеральном рейтинге трезвости Вологодчина занимает «позорное» 71 место.

Ранее российский губернатор назвал «либеральным» запрет продавать алкоголь 22 часа в сутки.