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Россиян предупредили о возможном подорожании курицы

Специалист Карпов: в России может подорожать курица

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Сокращение поставок индейки в российские магазины может привести к росту цен не только на это мясо, но и на курицу. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

«Если индейки на рынке станет меньше, то ближайший эквивалент — курица. Дефицит индейки может повлечь за собой, во-первых, увеличение спроса на курицу в силу уменьшения предложения по мясу индейки, а, во-вторых, рост цен и на индейку, и на курицу», — пояснил эксперт.

По его словам, такие последствия наступят из-за перераспределения спроса покупателей. При этом Карпов уточнил, что точно определить, как сильно подорожает мясо птицы, нельзя.

7 ноября группа «Дамате», являющаяся крупнейшим в России производителем индейки, предупредила торговые сети о сокращении поставок продукта до 19 января 2025 года. В компании заявили, что на площадке откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области была повреждена система обеспечения микроклимата, в связи с чем 11 сентября ее вывели из эксплуатации. Поголовье переместили на досрочную переработку.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать курицу для жарки.

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