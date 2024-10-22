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Россиянам рассказали, как выбрать курицу для жарки

Фермер Вовненко: мясо курицы для жарки должно быть более белого цвета

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Ingram Images/Global Look Press

Для жарки лучше всего выбирать более белое фермерское мясо курицы, потому что оно считается более жирным. Об этом «Пятому каналу» рассказал фермер Алексей Вовненко.

Он отметил, что птицу с желтоватым оттенком кожи лучше использовать для супа. По его словам, желательно также знать, в каких условиях жила курица, потому что стресс может негативно сказаться на качестве ее мяса и яиц.

«На самом деле это так. И вы знаете, к этому относятся очень много факторов. Таких как, допустим, смена корма. Происходит смена корма, и птица уже привыкла к одному, переходит на другой. Этот стресс — яйценоскость сразу пропадает. Для этого мы уже долгое время, чтобы перебоев не было, стараемся кормить птицу только зерном», — сказал Вовненко.

Исследование аналитиков сервиса по автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что в 2023 году курица стала самым популярным видом мяса в крупных российских ресторанах. 41% посетителей выбирали именно его. На втором и третьем местах оказались говядина (24%) и красная рыба (19%).

Ранее сообщалось, что в России подешевели апельсиновый сок, морковь, курица и хлеб.

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