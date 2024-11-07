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Американский брокер объяснил закрытие счетов россиян

Interactive Brokers объяснил закрытие счетов россиян санкционными рисками

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Depositphotos

Американский брокер Interactive Brokers (IB) закрыл счета некоторых граждан России из-за санкционных рисков, с гражданством это не связано. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя IB.

«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определенных счетов», — говорится в сообщении.

Газета 6 ноября писала, что Interactive Brokers начал рассылать клиентам с паспортами РФ и видом на жительство в странах ЕС уведомление о закрытии их счетов в течение 30 дней.

В будущем с этим столкнутся все имеющие гражданство РФ клиенты американского брокера, считает управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов.

В октябре сообщалось, что санкции против Мосбиржи спровоцировали отток средств нерезидентов.

Ранее ЦБ продлил ограничения на вывод средств из России со счетов брокеров.

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