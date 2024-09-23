ЦБ продлил ограничения на вывод средств из России со счетов брокеров

Центральный банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что данные ограничения ввели 1 апреля 2022 года.

Помимо этого, Центробанк России сохранил действующие ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран. В регуляторе отметили, что россияне и физлица-нерезиденты по-прежнему смогут перевести на зарубежные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте в течение месяца.

Накануне стало известно, что валюты дружественных государств начали обгонять рубль в торговых операциях с Россией. До этого они опережали лишь доллар и евро.

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