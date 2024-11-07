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В Раде заявили, что спецпенсии силовикам сравнялись с расходами на образование

Депутат Рады Железняк: на Украине потратили $2,1 млрд на спецпенсии силовикам

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Служба безопасности Украины

За девять месяцев 2024 года украинские власти потратили на спецпенсии силовикам около 88 млрд гривен, что эквивалентно 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«До конца года эта сумма может возрасти до 120 млрд гривен», — написал парламентарий.

Железняк отметил, что выплаты пенсий силовикам сравнялись с расходами Украины на образование, которые составляют 103 млрд гривен (2,5 млрд долларов).

15 октября Железняк сообщил, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в стране. Он пояснил, что документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.

В этот же день глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов в Украине задним числом, в том числе для физических лиц и предпринимателей, противоречит конституции страны. Он добавил, что резкое повышение военного сбора для большинства украинцев является во многом вынужденным решением.

Ранее на Украине признали развал экономики.

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