За девять месяцев 2024 года украинские власти потратили на спецпенсии силовикам около 88 млрд гривен, что эквивалентно 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«До конца года эта сумма может возрасти до 120 млрд гривен», — написал парламентарий.

Железняк отметил, что выплаты пенсий силовикам сравнялись с расходами Украины на образование, которые составляют 103 млрд гривен (2,5 млрд долларов).

15 октября Железняк сообщил, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в стране. Он пояснил, что документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.

В этот же день глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов в Украине задним числом, в том числе для физических лиц и предпринимателей, противоречит конституции страны. Он добавил, что резкое повышение военного сбора для большинства украинцев является во многом вынужденным решением.

Ранее на Украине признали развал экономики.