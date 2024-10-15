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В Раде оценили повышение налогов на Украине фразой «так поступать не надо»

Гетманцев: повышение налогов задним числом противоречит конституции Украины

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов в Украине задним числом, в том числе для физических лиц и предпринимателей, противоречит конституции страны. Его слова передает ТАСС.

«Я все же доктор юридических наук, и точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо», — отметил депутат.

Он добавил, что резкое повышение «военного сбора» для большинства украинцев является во многом вынужденным решением. Однако, Гетманцев уточнил, что резкий рост налогов в Украине обоснован «исключительностью обстоятельств», связанных с военными действиями, и с ростом дефицита бюджета.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в стране.

Он пояснил, что законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.

Ранее украинский парламент принял проект исторического закона о повышении налогов.

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