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В России предложили ввести тест на финграмотность при выдаче кредита

Депутат Демин предложил ввести тесты на финграмотность при выдаче кредита

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Shutterstock/fizkes

Замруководителя фракции «Новые люди» депутат Александр Демин обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые в первый раз оформляют кредит. Об этом сообщате ТАСС.

По его словам, это должно стать одной из мер по ограничению импульсивно взятых кредитов.

«Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — отметил он.

5 ноября стало известно, что в России разрабатывается новая многоуровневая система защиты граждан от кредитного мошенничества. Законопроект уже создан и в настоящее время обсуждается с правительственными органами, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. Одним из предложений является введение обязательного «периода охлаждения» для потребительских кредитов на сумму свыше 50 тысяч рублей, который будет действовать между подписанием договора и фактическим получением денег.

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают копить деньги, а не брать кредиты.

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