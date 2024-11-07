Россиян научили реагировать на интимные вопросы на собеседовании

Работодателя не должна волновать интимная жизнь соискателей. Потенциальный сотрудник не обязан отвечать на вопросы о семейном положении и планировании детей даже во время обязательного медицинского осмотра, которого требует ряд профессий, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. Его слова приводит News.ru.

«Вопросы о планировании беременности и прочее не входят в утвержденный Минздравом перечень медицинских осмотров, которые должны проводиться», — отметил эксперт.

К числу непрофессиональных вопросов при трудоустройстве можно также отнести вопросы о знаке зодиака соискателя. В последнее время на российском рынке труда вырос интерес к альтернативным методам оценки кандидатов. Среди самых популярных, помимо знаков зодиака, — таро, нумерология, физиогномика и графология.

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