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На Мосбирже прекратятся торги акциями Росбанка

Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка с 14 ноября

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Мосбиржа с 14 ноября перестанет торговать акциями Росбанка. Об этом сообщается на сайте биржи.

6 ноября председатель правления Мосбиржи принял решение приостановить торги обыкновенными акциями публичного акционерного общества Росбанк. Данная мера связана с реорганизацией.

2 ноября присоединение Росбанка к Т-Банку в качестве филиала одобрили акционеры обеих кредитных организаций. Все процессы по присоединению Росбанка к Т-банку планируется завершить в первом квартале 2025 года.

11 сентября глава Т-Банка Станислав Близнюк заявил, что присоединение Росбанка в формате филиала Т-Банка в рамках интеграции банков обеспечит клиентам максимальный бесшовный переход с одной платформы на другую.

Менеджмент компаний предложил стратегию интеграции Росбанка через присоединение в виде филиала Т-Банка как самую эффективную. Отмечается, что ранее «Интеррос» — акционер двух банков — поддержал интеграцию двух банков.

Ранее ЦБ РФ утвердил список системно значимых кредитных организаций.

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