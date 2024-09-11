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Мосбиржа начнет дополнительно рассчитывать основной индекс акций в китайских юанях

Мосбиржа с 24 сентября начнет рассчитывать основной индекс акций в юанях КНР

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Depositphotos

С 24 сентября на Московской бирже начнется расчет и публикация основного индикатора российского фондового рынка в юанях КНР. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Сейчас индекса Мосбиржи рассчитывается в российских рублях и долларах США. Как следует из заявления Мосбиржи, индекс в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, так как на юани КНР в настоящее время приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России. Кроме того, расчет индекса Мосбиржи в юанях будет способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для инвесторов из Азии.

Ценовой индекс юанях будет рассчитываться раз в 15 секунд, а индекс в юанях полной доходности — один раз в день после завершения основной торговой сессии.

Накануне россиян предупредили, что в ближайшее время китайские товары на российском рынке станут значительно дороже.

Ранее россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты.

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