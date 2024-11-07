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Поставки из Венесуэлы в Россию за два года взлетели более чем впятеро

Поставки товаров из Венесуэлы в Россию за два года выросли в 5,5 раза

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Венесуэла за последние два года нарастила поставки в Россию в 5,5 раза, рассказала исполнительный вице-президент Боливарианской Республики, министр нефтяной промышленности Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

В основном Венесуэла направляет на российский рынок какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и овощи, уточнила спикер.

Поставки в обратном направлении за период с 2022 по 2024 года выросли на 34%. РФ экспортирует в латиноамериканскую страну минеральные и химические удобрения, соевое масло, пшеницу, горох, вакцины.

«Отдельным направлением является энергетическое сотрудничество, которое динамично развивается», - добавила Родригес.

Главным покупателем российской продукции в Европе по итогам августа впервые стала Словакия. В конце лета страна увеличила импорт товаров из РФ в 2,1 раза. В результате объем закупок достиг €320,9 млн.

Ранее стало известно, останутся ли актуальными санкционные риски для РФ в торговле с США.

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