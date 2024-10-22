Производители сливочного масла предупредили сети о приостановке отгрузок

Крупнейшие производители сливочного масла начали информировать федеральные торговые сети о приостановке производства или снижении объемов поставок этой продукции. Это затрагивает такие бренды, как «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское», сообщает издание «Известия».

По словам представителей бизнеса, главной причиной изменений является нехватка сырья и рост производственных затрат. Тем не менее в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что в целом недостатка сливочного масла в ретейле на сегодняшний день не наблюдается.

Ведущие производители молочной продукции начали сокращать объемы производства масла или временно приостанавливать отгрузки в торговые сети, сообщая им о повышении цен на эти товары. По данным «Известий», более десяти компаний, включая крупные федеральные и значимые региональные производители, уже направили соответствующие уведомления ретейлерам.

К примеру, компания H&N, ранее бывшая подразделением Danone и производящая продукцию под брендом «Простоквашино», объявила ретейлерам о временной остановке отгрузок масла жирностью 72,5% и 82%, начиная с 1 сентября. Производитель указал, что переработчики молока столкнулись с резким ростом цен на сливки: в первом полугодии инфляция составила 39%, тогда как за первые восемь месяцев 2024 года — 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похожие тенденции наблюдаются и в отношении стоимости масла, которое подорожало на 48 и 55% соответственно.

Среди основных факторов, повлиявших на эту ситуацию, упоминаются низкий уровень запасов, рост цен на мировом рынке масла, а также недостаточное содержание жира в закупаемом молоке и высокий спрос со стороны перерабатывающих предприятий.

Другие производители также сообщили о приостановке выпуска продукции: с 1 октября «Милком» прекратил производство масла марок «Варвара Краса» и «Ижмолоко» и существенно сократил объемы под брендами «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Молочный комбинат «Альметьевский» также ограничил свои поставки. О возможных перебоях в поставках предупредили «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко». Производители «Агросила» и «Ярмолпродукт» временно приостановили выполнение заказов, а «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» ограничил свои поставки. Все данные компании ссылаются на дефицит сырья и уже направили уведомления в торговые сети.

Сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий — снижение потребительного спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го.

Ранее россиянам посоветовали позитивно воспринимать скачок цен на сливочное масло.