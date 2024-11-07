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В Госдуме рекомендовали активнее обращаться за налоговыми вычетами

Депутат Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами

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Shutterstock

Россиянам нужно активнее обращаться за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах. Об этом заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

«Если можно получить хоть небольшую выгоду или доход для себя и всей семьи, то этим надо обязательно воспользоваться», — сказала депутат.

Она напомнила, что для этого нужно подавать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС), хотя в некоторых случаях, например при перечислении средств на индивидуальный инвестиционный счет и при покупке жилья в ипотеку, действует упрощенный порядок. При этом сценарии все данные в налоговую передают банки.

Налоговый вычет по НДФЛ в том числе можно получить по расходам на лечение и медикаменты, на обучение, на негосударственное пенсионное обеспечение, на физкультурно-оздоровительные услуги.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали агентству, что Минцифры работает над возможностью оформления налоговых вычетов на «Госуслугах». Такая возможность может появиться в следующем году.

Ранее россиянам напомнили о безлимитном налоговом вычете за дорогое лечение.

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