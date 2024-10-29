Россиянам напомнили о безлимитном налоговом вычете за дорогое лечение

Россияне могут получить налоговый вычет в 13% от всей суммы дорогостоящего лечения, лимит отсутствует. Об этом «Газете.Ru» сказала государственный налоговый инспектор, аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц. Она рассказала, как получить безлимитный налоговый вычет за медицину.

Она привела пример. Допустим, вы потратили на лечение в 2023 году 50 тыс. рублей на обычное лечение и 200 тыс. рублей на дорогостоящее лечение. Вы сможете получить:

За обычное лечение: 13% от 50 тыс. рублей = 6,5 тыс. рублей.

За дорогостоящее лечение: 13% от 200 тыс. рублей = 26 тыс. рублей.

Итого возврат составит: 32,5 тыс. рублей.

Гейнц уточнила, что вычет можно получить по окончании налогового периода, то есть за предыдущий календарный год. Например, в 2024 году вы можете подавать документы на вычет за 2023 год. Налоговая инспекция рассматривает заявление в течение трех месяцев. Если решение положительное, деньги будут перечислены на ваш банковский счет в течение одного месяца после принятия решения, уточнила экономист.

«Можно вернуть деньги за собственное лечение, лечение детей до 18 лет, супруга/супруги, родителей. Для получения вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг. Если вычет получаете за близкого родственника, необходимо приложить документы, подтверждающих родство», — пояснила экономист.

По ее словам, документы можно подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ и лично в налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ и приложить все необходимые документы в бумажной форме. По словам эксперта, можно оформить налоговый вычет через работодателя, если не хотите ждать конца года. Для этого нужно сначала подать заявление в налоговую о подтверждении права на вычет, а затем предоставить работодателю уведомление из налоговой. В этом случае НДФЛ с ваших доходов перестанет удерживаться до момента исчерпания суммы вычета.

Налоговый вычет предоставляется за:

•⁠ ⁠Платные медицинские услуги (амбулаторное и стационарное лечение, санаторно-курортное лечение).

•⁠ ⁠Покупку медикаментов по рецепту врача.

•⁠ ⁠Оплату медицинских полисов (ДМС).

•⁠ ⁠Протезирование, включая зубное.

•⁠ ⁠Дорогостоящее лечение.

Ранее стало известно, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году.