Трамп победил на выборах в США. Что будет с долларом и стоит ли его покупать?

Первоначальная реакция рынков на выборы в США была закономерна — уход политической неопределенности резко усилил в моменте американскую валюту, и по индикаторам срочного рынка доллар рос до 98,2 рубля. Об этом сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«К тому же взлет индекса доллара DXY к 105 пунктам то есть доллар укрепляется к евро, юаню, иене и другим валютам оказал давление на сырьевые котировки, что негативно для рубля. Локально доллар еще, возможно, продвинется к 98,5 рубля, однако уже завтра состоится заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого процентные ставки с почти 100%-ной вероятностью будут понижены на 25 базисных пунктов. Это развернет индекс американской валюты вниз, что, в свою очередь, снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, вернув доллар к 96-97 рублям», — отметил Шепелев.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что победа Трампа на выборах в США окажет умеренную поддержку курсу доллара к рублю.
«С одной стороны, победа Трампа ведет к более сильному курсу доллара на глобальном рынке. С другой стороны, Трамп, вероятно, будет проводить более протекционистскую политику — обострятся торговые войны США с Китаем, а возможно и с Европой. При прочих равных, это означает более низкий глобальный экономический рост и более высокую глобальную инфляцию (выше издержки из-за импортных пошлин, тарифов и протекционизма). Более низкий глобальный экономический рост означает более низкие цены на сырье, в том числе российские нефть, газ, металлы. Чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль», — пояснил аналитик.
По его прогнозу, рубль может слабеть в ближайшие недели быстрее к доллару и медленнее — к юаню и евро.
Васильев добавил, что обычно в начале месяца экспортеры снижают предложение валюты на рынке, что оказывает давление на рубль. Кроме этого, негативные факторы для рубля — снижение нефтяных цен и смягчение требований к обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Аналитик подчеркнул, что поддержку рублю будут оказывать профицит торгового баланса, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд рублей в день, рост рублевых процентных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%.
По оценке Васильева, до конца года доллар будет стоить 96-101 рубль, евро — 103-109 рублей, юань — 13,4-14,1 рубля. По мнению Шепелева, в ноябре-декабре американская валюта может двигаться в пределах 95-99 рублей. Но вряд ли этот уровень будет ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового счета и активизацию сезонного спроса на импорт в конце года, добавил Шепелев. В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться на уровне 97,5-102 рублей, допустил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Позиции доллара в ближайшие кварталы будут сильнее, чем позиции евро или юаня. Приход Трампа усилит тенденцию на деглобализацию в мире и фрагментацию на геополитические блоки. Это повышает неопределенность в мировой финансовой системе, поэтому глобальные инвесторы будут предпочитать более защитный доллар. Тем более, что процентные ставки в долларе выше, чем в евро или юане», — уверен Васильев.
Покупать ли доллары
По словам Васильева, доллар (и евро) остаются «токсичными» валютами для россиян из-за санкций. Поэтому каждый россиянин должен самостоятельно принимать решение о вложениях в доллары с пониманием этих санкционных и инфраструктурных рисков. По мнению аналитика, наличные доллары могут подойти тем, кто путешествуют за границу с туристическими или бизнес-целями.
Щербаченко призвал россиян перед вложениями в доллар учесть следующие факторы:
*Приостановление торгов валютными парами с долларами и евро на Мосбирже привело к увеличению волатильности рубля с 12 июля в четыре раза.
*Политические риски: недружественные страны могут вводить санкции и замораживать активы.
*Ограничения на снятие валюты со счетов. До $10 тыс. можно забрать с вкладов, открытых до 9 марта 2022 года. Любые другие снятия возможны только в рублях по текущему курсу.
*Низкие ставки по вкладам в долларах и евро, от 1–3%.
*Хранение наличных долларов и евро — это всегда компромисс между риском и потенциальной выгодой.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не рекомендует россиянам покупать доллары.
«Доллар уже показал свою ненадежность. Давайте посмотрим: ровно за год (с 06 ноября 2023 по 06 ноября 2024 года) доллар подорожал всего на пять рублей (то есть на 5,4%). При этом еще дополнительно могут быть комиссии за проведение валютно-обменных операций, и даже 5%-ной доходности может не получиться. А инфляция при сравнении данных за сентябрь 2024-го к сентябрю 2023 года составляет 8,63%. То есть вложение в доллар никак не позволяет защитить свои деньги даже от инфляции. В то же время, если бы гражданин разместил эти средства год назад на рублевый вклад, то за год смог бы получить доходность до 16% (тогда именно такие предложения были на рынке). То есть это предложение более чем в три раза выгоднее размещения в доллар США», — пояснил Балынин.
По его словам, деньги, вложенные в доллар США, сейчас не только не приносят доход, но и обесцениваются. Их покупательная способность снижается.
Васильев отметил, что текущие высокие рублевые процентные ставки (например, рублевые депозиты около 20% годовых) в достаточной мере компенсируют рублевые риски. Поэтому для большинства россиян больше подойдут сбережения в рублях, подытожил Васильев.
«Если все же речь идет о зарубежной валюте, предпочтительнее выбор альтернативы в виде дружественного юаня, который доступен к покупке на бирже и в котором можно открыть депозит, либо выбрать юаневые облигации российских компаний. Также возможность для валютной диверсификации портфеля может обеспечивать золото, ведь его цена номинирована в долларах. Разумный способ инвестировать в золото с минимальными издержками — покупка золота на Мосбирже (GLDRUB_TOM)», — посоветовал Шепелев.
По его оценке, для тех, кто зарабатывает и расходует преимущественно в рублях, оптимально держать в валюте и валютных инструментах до 30-40% сбережений.
Васильев ожидает умеренного ослабления курса рубля в ближайшие кварталы. По его оценке, к концу 2025 года доллар будет стоить 106 рублей, евро — 116 рублей, а юань — 14,6 рубля. Период локального укрепления рубля может быть в районе 25-28 числа каждого месяца, когда экспортеры активно продают валюту для уплаты налогов в бюджет, уточнил аналитик. Условно, именно эти даты могут быть более выгодными для покупки доллара в случае необходимости.