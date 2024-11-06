Трамп победил на выборах в США. Что будет с долларом и стоит ли его покупать? Эксперт фондового рынка Шепелев: курс доллара вырастет до 98 руб. при победе Трампа

Дональд Трамп избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. Доллар отреагировал на эту новость ростом до 98,2 рубля. За год американская валюта подорожала всего на пять рублей. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали закономерным укрепление доллара сразу после победы Трампа, но допустили восстановление рублем утраченных позиций. Сколько будет стоить доллар в конце года и выгодно ли сейчас вкладываться в американскую валюту — в нашем материале.

Первоначальная реакция рынков на выборы в США была закономерна — уход политической неопределенности резко усилил в моменте американскую валюту, и по индикаторам срочного рынка доллар рос до 98,2 рубля. Об этом сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«К тому же взлет индекса доллара DXY к 105 пунктам то есть доллар укрепляется к евро, юаню, иене и другим валютам оказал давление на сырьевые котировки, что негативно для рубля. Локально доллар еще, возможно, продвинется к 98,5 рубля, однако уже завтра состоится заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого процентные ставки с почти 100%-ной вероятностью будут понижены на 25 базисных пунктов. Это развернет индекс американской валюты вниз, что, в свою очередь, снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. После этого рубль, вероятно, сможет компенсировать часть потерь, вернув доллар к 96-97 рублям », — отметил Шепелев.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что победа Трампа на выборах в США окажет умеренную поддержку курсу доллара к рублю .

«С одной стороны, победа Трампа ведет к более сильному курсу доллара на глобальном рынке. С другой стороны, Трамп, вероятно, будет проводить более протекционистскую политику — обострятся торговые войны США с Китаем, а возможно и с Европой. При прочих равных, это означает более низкий глобальный экономический рост и более высокую глобальную инфляцию (выше издержки из-за импортных пошлин, тарифов и протекционизма). Более низкий глобальный экономический рост означает более низкие цены на сырье, в том числе российские нефть, газ, металлы. Чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль », — пояснил аналитик.

По его прогнозу, рубль может слабеть в ближайшие недели быстрее к доллару и медленнее — к юаню и евро.

Васильев добавил, что обычно в начале месяца экспортеры снижают предложение валюты на рынке, что оказывает давление на рубль. Кроме этого, негативные факторы для рубля — снижение нефтяных цен и смягчение требований к обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Аналитик подчеркнул, что поддержку рублю будут оказывать профицит торгового баланса, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд рублей в день, рост рублевых процентных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По оценке Васильева, до конца года доллар будет стоить 96-101 рубль, евро — 103-109 рублей, юань — 13,4-14,1 рубля. По мнению Шепелева, в ноябре-декабре американская валюта может двигаться в пределах 95-99 рублей. Но вряд ли этот уровень будет ниже, учитывая ухудшение внешнеторгового счета и активизацию сезонного спроса на импорт в конце года, добавил Шепелев. В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться на уровне 97,5-102 рублей, допустил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Позиции доллара в ближайшие кварталы будут сильнее, чем позиции евро или юаня. Приход Трампа усилит тенденцию на деглобализацию в мире и фрагментацию на геополитические блоки. Это повышает неопределенность в мировой финансовой системе, поэтому глобальные инвесторы будут предпочитать более защитный доллар. Тем более, что процентные ставки в долларе выше, чем в евро или юане», — уверен Васильев.

Покупать ли доллары

По словам Васильева, доллар (и евро) остаются «токсичными» валютами для россиян из-за санкций. Поэтому каждый россиянин должен самостоятельно принимать решение о вложениях в доллары с пониманием этих санкционных и инфраструктурных рисков. По мнению аналитика, наличные доллары могут подойти тем, кто путешествуют за границу с туристическими или бизнес-целями.

Щербаченко призвал россиян перед вложениями в доллар учесть следующие факторы:

*Приостановление торгов валютными парами с долларами и евро на Мосбирже привело к увеличению волатильности рубля с 12 июля в четыре раза.

*Политические риски: недружественные страны могут вводить санкции и замораживать активы.

*Ограничения на снятие валюты со счетов. До $10 тыс. можно забрать с вкладов, открытых до 9 марта 2022 года. Любые другие снятия возможны только в рублях по текущему курсу.

*Низкие ставки по вкладам в долларах и евро, от 1–3%.

*Хранение наличных долларов и евро — это всегда компромисс между риском и потенциальной выгодой.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин не рекомендует россиянам покупать доллары.

«Доллар уже показал свою ненадежность. Давайте посмотрим: ровно за год (с 06 ноября 2023 по 06 ноября 2024 года) доллар подорожал всего на пять рублей (то есть на 5,4%). При этом еще дополнительно могут быть комиссии за проведение валютно-обменных операций, и даже 5%-ной доходности может не получиться. А инфляция при сравнении данных за сентябрь 2024-го к сентябрю 2023 года составляет 8,63%. То есть вложение в доллар никак не позволяет защитить свои деньги даже от инфляции . В то же время, если бы гражданин разместил эти средства год назад на рублевый вклад, то за год смог бы получить доходность до 16% (тогда именно такие предложения были на рынке). То есть это предложение более чем в три раза выгоднее размещения в доллар США», — пояснил Балынин.

По его словам, деньги, вложенные в доллар США, сейчас не только не приносят доход, но и обесцениваются. Их покупательная способность снижается.

Васильев отметил, что текущие высокие рублевые процентные ставки (например, рублевые депозиты около 20% годовых) в достаточной мере компенсируют рублевые риски. Поэтому для большинства россиян больше подойдут сбережения в рублях, подытожил Васильев.

«Если все же речь идет о зарубежной валюте, предпочтительнее выбор альтернативы в виде дружественного юаня , который доступен к покупке на бирже и в котором можно открыть депозит, либо выбрать юаневые облигации российских компаний. Также возможность для валютной диверсификации портфеля может обеспечивать золото, ведь его цена номинирована в долларах. Разумный способ инвестировать в золото с минимальными издержками — покупка золота на Мосбирже (GLDRUB_TOM)», — посоветовал Шепелев.

По его оценке, для тех, кто зарабатывает и расходует преимущественно в рублях, оптимально держать в валюте и валютных инструментах до 30-40% сбережений.