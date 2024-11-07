Посол РФ рассказал о планах России по поставкам товаров в Мексику

Между РФ и Мексикой ведутся переговоры о поставках новых российских товаров. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол России в Мехико Николай Софинский.

По словам дипломата, речь идет о продукции фармацевтики (в том числе инсулина и антибиотиков), химической промышленности (в том числе полиэтилена) и лесопромышленной отрасли.

В Мексике также востребован российский солод. Его закупают как крупные предприятия, так и частные пивоварни.

В настоящее время основными товарами российского экспорта в Мексику являются удобрения, металлы и металлоизделия, продукция химической промышленности, древесина. Кроме того, увеличились поставки зерна из РФ.

27 сентября сообщалось, что Мексика присоединится к создаваемой странами глобального Юга платформе «Друзья мира» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину.