Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом глава государства отклонила приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину, которое он сделал ранее в интервью мексиканскому изданию Excelsior.

«Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции», — сказала Шейнбаум в ответ на вопрос о планах отправиться на Украину.

Она также отметила, что внешняя политика Мексики определяется ее конституцией.

«Она очень ясная, достойная и миролюбивая. В основе нашей внешней политики будет находиться принцип поиска мирного разрешения конфликтов», — заявила мексиканский лидер.

По ее словам, это позиция Мехико, «она такой и останется».

В августе Избирательный суд Мексики объявил Шейнбаум первой избранной женщиной-президентом страны, которая будет занимать должность главы государства в течение шести лет, с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2030 года.

В том же месяце сообщалось, что президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики. Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.