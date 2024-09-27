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Мексика присоединится к платформе «Друзья мира»

Мексика присоединится к платформе по урегулированию кризиса на Украине

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Depositphotos

Мексика присоединится к создаваемой странами Глобального Юга платформе «Друзья мира» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила глава МИД страны Алисия Барсена, пишет РИА Новости.

«Мы участвуем в предложениях, выдвинутых странами Глобального Юга, и именно поэтому мы собираемся на эту встречу, которую созывают Бразилия и Китай. Послушаем, что они хотят сказать», — сказала она.

Глава мексиканского МИД ранее заявляла, что в Мехико обеспокоены гонкой вооружений. Она отметила, что ее страна выступает против выделения миллионов долларов на снаряды и боевую технику для Украины.

18 сентября стало известно, что избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину. В свою очередь, президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики.

Ранее Мексика призвала привлечь Россию к переговорам по Украине.

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