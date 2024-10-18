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Россиянам объяснили, стоит ли хранить сбережения в иностранной валюте

Замглавы Минфина Моисеев посоветовал россиянам хранить сбережения в золоте

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Depositphotos

Хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Такое мнение высказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, которые цитирует интернет-издание «Абзац», следует приобретать золото, поскольку его стоимость продолжит расти.

«Золото уже обогнало все прогнозы роста, которые были в начале года. Этот рост продолжится, если только не будет какого-то резкого укрепления доллара, связанного с кризисом. За этот год золото уже дало рост в 25-30%, — рассказал Моисеев.

Он добавил, что золото является надежным инструментом долгосрочных инвестиций. При достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в настоящее время наблюдается девальвация рубля. Однако существует вероятность коррекции российской валюты, поэтому не стоит торопиться обменивать ее на доллары и евро. В дальнейшем рубль может частично отбить потери.

Ранее россиянам посоветовали избавиться от наличной валюты.

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