Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гособлигации Украины достигли максимума с 2022 года на фоне выборов в США

Bloomberg: победа Трампа привела к рекордному росту облигаций Украины

close
Reuters

Стоимость украинских государственных долларовых облигаций достигла максимального значения с 2022 года. Поводом для резкого скачка цены послужили обещания кандидата на пост президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта, сообщило агентствоBloomberg.

Речь идет о долговых бумагах, которые привязаны к экономическому росту Украины. В начале 2022 года их стоимость не превышала 15 центов. На данный момент цена достигла 73,6 цента.

По данным Bloomberg, фонды начали наращивать вложения в облигации в последние недели, когда шансы на победу Трампа возросли. 6 ноября облигации вошли в число лучших среди рынков развивающихся стран по процентному приросту. Эксперты предположили, что резкий скачок цен связан с надеждой инвесторов на скорое завершение конфликта на Украине. Трамп в ходе предвыборных дебатов обещал завершить военные действия за первые 24 часа после его избрания.

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила о развале экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами