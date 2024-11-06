Гособлигации Украины достигли максимума с 2022 года на фоне выборов в США

Стоимость украинских государственных долларовых облигаций достигла максимального значения с 2022 года. Поводом для резкого скачка цены послужили обещания кандидата на пост президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта, сообщило агентствоBloomberg.

Речь идет о долговых бумагах, которые привязаны к экономическому росту Украины. В начале 2022 года их стоимость не превышала 15 центов. На данный момент цена достигла 73,6 цента.

По данным Bloomberg, фонды начали наращивать вложения в облигации в последние недели, когда шансы на победу Трампа возросли. 6 ноября облигации вошли в число лучших среди рынков развивающихся стран по процентному приросту. Эксперты предположили, что резкий скачок цен связан с надеждой инвесторов на скорое завершение конфликта на Украине. Трамп в ходе предвыборных дебатов обещал завершить военные действия за первые 24 часа после его избрания.

21 октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила о развале экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

Ранее правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год.