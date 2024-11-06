В РФ установили ежемесячную выплату для чиновников Донбасса на время СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 30 тысяч рублей ежемесячно чиновникам государственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что в период проведения СВО... осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — говорится в документе.

Отмечается, что мера применяется для повышения уровня социальной защищенности чиновников и вступила в силу с 1 ноября текущего года.

До этого стало известно, что гражданам, пострадавшим в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, направят 48 млн рублей. Это следует из распоряжения правительства России. Речь идет об оказании единовременной материальной помощи.

Ранее Белоусов предложил по-новому организовать выплаты раненым участникам СВО.