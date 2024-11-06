Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая дорогая компания в мире

Nvidia вернула себе титул самой дорогой компании в мире

close
Reuters

Американский производитель чипов Nvidia снова вырвался на первое место в мире по капитализации, обогнав Apple. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Накануне акции Nvidia закрылись ростом на 2,84% на отметке $139,91 за штуку. В результате рыночная стоимость компании достигла $3,43 трлн. Капитализация производителя Iphone по итогам основной сессии составила $3,38 трлн.

Третье место среди самых дорогих компаний мира сейчас принадлежит Microsoft. Капитализация IT-гиганта на сегодняшний день оценивается в $3,06 трлн.

Nvidia уже возглавляла рейтинг крупнейших компаний в июне текущего года. Однако тогда производитель чипов из США сумел продержаться в лидерах всего один день.

С начала года ценные бумаги Nvidia подорожали уже на 182%. Если брать период в два года, то прирост окажется еще более внушительным — 850%. Котировки стремительно растут благодаря популярности искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами