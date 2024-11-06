Названа самая дорогая компания в мире

Американский производитель чипов Nvidia снова вырвался на первое место в мире по капитализации, обогнав Apple. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Накануне акции Nvidia закрылись ростом на 2,84% на отметке $139,91 за штуку. В результате рыночная стоимость компании достигла $3,43 трлн. Капитализация производителя Iphone по итогам основной сессии составила $3,38 трлн.

Третье место среди самых дорогих компаний мира сейчас принадлежит Microsoft. Капитализация IT-гиганта на сегодняшний день оценивается в $3,06 трлн.

Nvidia уже возглавляла рейтинг крупнейших компаний в июне текущего года. Однако тогда производитель чипов из США сумел продержаться в лидерах всего один день.

С начала года ценные бумаги Nvidia подорожали уже на 182%. Если брать период в два года, то прирост окажется еще более внушительным — 850%. Котировки стремительно растут благодаря популярности искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец.