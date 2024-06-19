Microsoft потеряла статус самой дорогой компании США

Американская технологическая компания Nvidia обогнала Microsoft и Apple по капитализации и стала самой дорогой компанией США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Nvidia во вторник закрылись ростом на 3,56% на отметке в $135,64. В результате рыночная стоимость компании выросла до $3,34 млрд.

Между тем ценные бумаги Microsoft подешевели на 0,45%, что привело к сокращению капитализации компании до $3,32 трлн. Акции Apple упали в цене на 1,1%, а рыночная стоимость бигтеха по итогам вторника составила $3,29 трлн.

Пять лет назад Nvidia не входила даже в двадцатку крупнейших американских компаний. Два года назад производитель чипов поднялся на десятую строчку. Год назад Nvidia замыкала топ-5 самых дорогих компаний США. Всего несколько месяцев назад капитализация Nvidia впервые преодолела отметку в $2 трлн.

За последние 23 года лишь пяти американским компаниям удалось побывать в лидерах рынка по капитализации: Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil и General Electric.

Ранее была названа единственная компания в G20 c капитализацией выше национального ВВП.