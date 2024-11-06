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«Патовая ситуация»: экономисты заявили о тревожном падении пенсионных выплат

Экономист Пронько: с учетом инфляции пенсии в РФ падают, ситуация патовая

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

По данным Соцфонда России, у неработающих пожилых россиян пенсии в среднем достигли 23,4 тыс. рублей в месяц – это на 7,3% больше, чем годом ранее. Однако при этом инфляция разогналась до 8,6%, а значит, реальные выплаты становятся меньше, из-за чего складывается патовая ситуация, считает экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько.

«Пенсии в России не растут, а снижаются», — подчеркнул эксперт.

Действия властей только разгоняют инфляцию, на фоне чего растет напряженность в пенсионной системе, реальное положение пенсионеров все время ухудшается. При этом запаздывает индексация выплат, хотя зарплаты растут быстрее, подчеркивает главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах. Все это привело к тому, что сегодня средняя пенсия оказалась на очень низком уровне.

«Действительно, инфляция создала проблемы, ухудшила положение тех, кто наименее социально защищен, и здесь, действительно, нужно принимать определенные меры — более активно индексировать», — подчеркнул Табах.

Напомним, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил, что основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, и у пенсионеров остается мало средств на полноценное питание. Он согласился, что эта ситуация создает замкнутый круг, когда растущие потребности в лекарствах снижают возможности пенсионеров для покупки качественных продуктов, что в свою очередь вновь приводит к ухудшению здоровья.

Ранее экономист объяснил, почему пенсионеры в России обречены на невыгодные схемы обеспечения.

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