В Госдуме оценили сообщения о возможной заморозке вкладов россиян

В России не заморозят вклады жителей в банках, такой сценарий не имеет смысла и просто невозможен, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Цены растут сегодня не из-за избытка денег у людей, а из-за произвола монополий, поэтому сама по себе идея о том, что вкладчики не смогут получить свои средства обратно, безосновательна, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Так он в беседе с НСН прокомментировал сообщение, которое озвучил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец – он заявил, что ради замедления инфляции банки якобы могут пойти на заморозку вкладов. Делягин напомнил, что также Зубец предлагал ввести налог для бездетных в 45 тыс. рублей, назвав обе идеи – бредовыми.

«Его заявления не нужно воспринимать серьезно, это бред собачий. Человек просто генерирует фейки, которые пугают общество. Такой сценарий никому не нужен, это бессмысленно. Нужно быть глупцом, чтобы думать, что у людей слишком много денег», — подчеркнул депутат.

Много денег в России только у представителей богатого класса, но они давят на рынки люксовых товаров и дорогого имущества, к обычной жизни это не имеет отношения, подчеркнул Делягин. Таким образом, подобные сообщения не стоит рассматривать всерьез, заключил парламентарий.

Напомним, Зубец, объясняя свои слова о заморозке вкладов, заявил, что имел ввиду введение ограничений на выдачу средств. По его мнению, так как россияне вложили в счета «десятки триллионов рублей», то снятие этих денег при понижении ставки затопит рынок. По этой причине есть вероятность, что власти пойдут на предупреждающие меры, не позволяя вкладчикам сразу вывести деньги.

Ранее стало известно, что автору инициативы о налоге на бездетность поступают угрозы.