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Экономист объяснил, чем грозят экономике «триллионные» вклады россиян

Экономист Зубец: россияне столкнутся с ограничением доступа к снятию вкладов

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

На счетах в банках находятся «десятки триллионов рублей», вложенных россиянами. Ситуация складывается так, что при снижении ключевой ставки могут возникнуть ограничения доступа к снятию средств, чтобы рассрочить этот процесс во времени. В противном случае деньги хлынут и «затопят» рынок, объяснил экономист Алексей Зубец в беседе с Tsargrad.tv.

«Десятки триллионов рублей россиян находятся на счетах в банках. И в случае если ставка будет понижена, то возникнет вопрос, что эти деньги в большом количестве могут просто выплеснуться на рынок и этот рынок затопить», — пояснил эксперт.

Поэтому при снижении ставки возможным вариантом реакции на это станет ограничение доступа к снятию денег, считает Зубец. По его мнению, власти могут пойти на такие меры, чтобы россияне не смогли сразу вывести все свои накопления из банковского сектора – это будет катастрофой для экономики. А вот слухи о «заморозке» – это уже фантастический сценарий.

Он отметил, что сейчас забирать средства со счетов не надо, так как это лишь возможные сценарии. Экономист призвал не ждать никаких «апокалипсисов» или «заморозок», подчеркнув, что максимум может грозить легкое ужесточение политики по снятию вкладов.

Напомним, средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду. Ожидается, что в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых.

Ранее российские банки стали предлагать клиентам «комбо-вклады» с повышенными ставками.

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